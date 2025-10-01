La croissance du secteur manufacturier américain a ralenti en septembre, à en croire S&P Global dont l'indice PMI du secteur est ressorti à 52, après avoir atteint le mois précédent un plus haut depuis plus de trois ans à 53.
L'indice demeure néanmoins au-dessus du seuil des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est élevé).
S&P Global explique que la production et les nouvelles commandes se sont accrues à des rythmes plus faibles, alors que les droits de douane continuaient d'affecter les exportations et de tirer les coûts à la hausse.
De son côté, l'indice ISM (Institute for Supply Management) pour le secteur manufacturier des Etats-Unis est demeuré sous le seuil fatidique des 50 en septembre, à 49,1 après être ressorti à 48,7 en août.
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,9% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,6% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (11,5% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (22,9%), Asie (10,5%) et autres (5,8%).
