USA : productivité révisée en hausse au 2e trimestre

La productivité non-agricole aux Etats-Unis a grimpé de 3,3% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2025, selon la seconde estimation du Département du Travail, qui avait annoncé une hausse de 2,4% en première lecture il y a un mois.



Ce rebond de la productivité, qui fait suite à un recul de 1,8% observé au trimestre précédent, résulte d'une augmentation de 4,4% de la production alors que le nombre d'heures travaillées ne s'est accru que de 1,1%.



La progression de 3,3% de la productivité non agricole ayant été plus qu'absorbée par une hausse de 4,3% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux non-agricoles se sont accrus de 1% au deuxième trimestre.