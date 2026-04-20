USA Rare Earth veut acquérir Serra Verde pour sécuriser l'approvisionnement hors Chine
Le groupe américain USA Rare Earth a annoncé un projet d'acquisition du producteur brésilien Serra Verde, dans une opération valorisée à 2,8 milliards de dollars combinant numéraire et actions. L'entreprise prévoit de verser 300 millions de dollars en espèces et 126,9 millions de dollars en titres nouvellement émis. La finalisation est attendue au troisième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie visant à réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis de la Chine dans le domaine des terres rares. Suite à cette annonce, le titre USA Rare Earth affiche une progression de plus de 8% en préouverture.
Ces ressources sont devenues un enjeu central des rivalités géopolitiques, Pékin assurant près de 70% de la production minière mondiale et environ 90% du raffinage. L'opération permettrait à USA Rare Earth d'accéder à une mine déjà en activité produisant des éléments clés comme le néodyme, le praséodyme, le dysprosium et le terbium. Ces matériaux sont essentiels à la fabrication d'aimants permanents utilisés dans de nombreux secteurs, notamment les technologies numériques, les véhicules électriques et les équipements militaires.
La dimension stratégique de Serra Verde est renforcée par un accord d'approvisionnement de 15 ans couvrant 100% de sa production de ces quatre terres rares, conclu avec une structure associant entités publiques américaines et investisseurs privés. Dans un contexte de forte croissance attendue de la demande liée à la transition énergétique, les acteurs occidentaux cherchent à sécuriser des sources alternatives, notamment pour les terres rares lourdes.
Inflection Point Acquisition Corp. II est une société à chèque en blanc. La société est constituée dans le but de réaliser une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. Elle a l'intention de concentrer sa recherche initialement sur des entreprises nord-américaines et européennes dans des secteurs de croissance disruptifs. La société n'a pas mené d'activités et n'a pas généré de revenus.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.