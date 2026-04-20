USA Rare Earth veut acquérir Serra Verde pour sécuriser l'approvisionnement hors Chine

Le groupe américain USA Rare Earth a annoncé un projet d'acquisition du producteur brésilien Serra Verde, dans une opération valorisée à 2,8 milliards de dollars combinant numéraire et actions. L'entreprise prévoit de verser 300 millions de dollars en espèces et 126,9 millions de dollars en titres nouvellement émis. La finalisation est attendue au troisième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie visant à réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis de la Chine dans le domaine des terres rares. Suite à cette annonce, le titre USA Rare Earth affiche une progression de plus de 8% en préouverture.

Ces ressources sont devenues un enjeu central des rivalités géopolitiques, Pékin assurant près de 70% de la production minière mondiale et environ 90% du raffinage. L'opération permettrait à USA Rare Earth d'accéder à une mine déjà en activité produisant des éléments clés comme le néodyme, le praséodyme, le dysprosium et le terbium. Ces matériaux sont essentiels à la fabrication d'aimants permanents utilisés dans de nombreux secteurs, notamment les technologies numériques, les véhicules électriques et les équipements militaires.



La dimension stratégique de Serra Verde est renforcée par un accord d'approvisionnement de 15 ans couvrant 100% de sa production de ces quatre terres rares, conclu avec une structure associant entités publiques américaines et investisseurs privés. Dans un contexte de forte croissance attendue de la demande liée à la transition énergétique, les acteurs occidentaux cherchent à sécuriser des sources alternatives, notamment pour les terres rares lourdes.