USA : rebond de 0,8% des stocks des grossistes en février

Les stocks des grossistes américains ont rebondi de 0,8% en février par rapport au mois précédent, après une baisse de 0,3% en janvier (révisée de -0,5% en estimation initiale), selon le Département du Commerce.



De leur côté, les ventes des grossistes ont grimpé de 2,7% en février en rythme séquentiel, après une progression de 1,1% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,5%).



Du fait de cette augmentation bien plus rapide des ventes que des stocks, le rythme d'écoulement des stocks s'est raccourci sensiblement entre les mois de janvier et février, passant de 1,25 à 1,22 mois.