USA : rebond des commandes à l'industrie en août

Après deux mois consécutifs de repli, les commandes à l'industrie ont rebondi de 1,4% en août aux Etats-Unis, conformément aux attentes, portées essentiellement par le dynamisme du secteur des transports, annonce mardi le Département du Commerce.



Ce redressement fait suite à un repli de 1,3% de la statistique au mois de juillet, qui avait fait suite à une chute de 4,8% en juin.



D'après l'administration fédérale, les commandes dans le secteur des transports ont bondi de 9,8% en août, à la faveur d'une hausse de 21,8% des équipements aéronautiques civils et de 48,4% dans la défense.



Les commandes de biens d'équipements hors aéronautique, considérées comme une mesure du moral des chefs d'entreprises, ont affiché un gain de 0,1% tandis que celles hors secteur militaire ont progressé de 0,9%.



Le secteur de l'industrie manufacturière représente aujourd'hui autour de 10% de l'activité économique aux Etats-Unis.