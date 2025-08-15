USA : rebond des prix à l'importation au mois de juillet

Les prix à l'importation ont augmenté plus fortement que prévu aux Etats-Unis en avril sur fond de remontée des coûts des produits pétroliers, montrent des statistiques publiées vendredi par le Département du Travail, ce qui pourrait confirmer les inquiétudes entourant un réveil de l'inflation américaine dû à la politique protectionniste de Donald Trump.



Les prix à l'importation ont progressé de 0,4% le mois dernier après avoir aligné deux mois consécutifs de baisse (-0,1% en juin puis -0,4% en mai). Il s'agit de leur plus forte hausse en un an.



Sur un an, les prix à l'importation s'inscrivent cependant en recul de 0,2% à la faveur du repli des coûts des carburants sur les 12 mois écoulés.



Les prix des produits pétroliers importés ont cependant rebondi de 2,7% en juillet, après avoir signé une baisse de 0,8% en juin et une chute de 5% en mai.



Hors pétrole, les prix à l'importation affichent une augmentation de 0,3%, là où les économistes attendaient une hausse plus limitée de 0,1%.



Les prix à l'exportation ont pour leur part progressé de 0,1% le mois dernier après +0,5% en juin.

