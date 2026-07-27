USA : rebond très poussif des commandes de biens durables en juin

Après une chute de 4% en mai (révisée par rapport à une estimation initiale de -4,5%), les commandes de biens durables aux États-Unis ont à peine augmenté de 0,3% en juin 2026, alors que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 2,5%.

Le département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise que, hors équipements de transport, une catégorie particulièrement importante et dont les variations sont souvent erratiques, elles ont progressé de 0,6% le mois dernier, contre un consensus de 0,8%.



L'administration américaine précise également que la progression des commandes de biens durables a été portée par les commandes d'ordinateurs et de produits électroniques, en hausse de 3,1%, reflétant manifestement l'essor des investissements dans l'IA.