USA : recul de 0,6% des indicateurs avancés du Conference Board en mars

L'indice avancé des indicateurs économiques (LEI) du Conference Board pour les États-Unis a reculé de 0,6% en mars 2026, à 97,3, faisant ainsi plus qu'annuler sa hausse de 0,3% enregistrée en février (à 97,9).

Sur l'ensemble du semestre écoulé, le LEI américain a baissé de 1% entre septembre 2025 et mars 2026, soit plus de la moitié du recul de 2,1% observé au semestre précédent (mars à septembre 2025).



"Le LEI a fortement chuté en mars, en raison de la baisse des permis de construire et du repli des anticipations des consommateurs et des cours boursiers", explique Justyna Zabinska-La Monica, responsable principale des indicateurs du cycle économique au Conference Board.



Selon elle, l'indice continue de signaler un ralentissement de l'économie dans les mois à venir, car la hausse des prix du pétrole et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement devraient accentuer l'inflation et réduire davantage le pouvoir d'achat.



Si la faiblesse des dépenses de consommation pourrait être compensée en partie par la vigueur des investissements des entreprises et des activités liées à la défense, le Conference Board a abaissé sa prévision de croissance du PIB américain à 1,6% pour 2026.