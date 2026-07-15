USA : recul surprise des prix à la production en juin
Après une augmentation de 0,6% en mai, les prix à la production des États-Unis ont reculé de 0,3% en juin 2026 par rapport au mois précédent, selon le Département du Travail, alors que les économistes anticipaient en moyenne une stabilité d'un mois sur l'autre.
Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix à la production a ralenti à 5,5% en juin, après 6% en mai, en données brutes, et s'est maintenue à 5,1% en données sous-jacentes, à comparer à des consensus respectifs de 6,2% et de 5,2%.