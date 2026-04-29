USA : repli bien plus fort qu'attendu des stocks de pétrole

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 459,5 millions de barils lors de la semaine du 20 avril, signalant une baisse de 6,2 millions de barils par rapport à la semaine précédente. Ce chiffre constitue une surprise alors que les analystes tablaient sur un repli beaucoup plus anecdotique, de l'ordre de 0,2 million de barils.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont reculé de 4,5 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 6,1 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 89,6% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,8 millions de barils/jour.