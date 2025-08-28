USA : repli inattendu des inscriptions au chômage

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont enregistré une baisse inattendue lors de la semaine au 23 août, à 229.000, soit 5.000 de moins que la semaine précédente, a annoncé jeudi le Département du Travail.



Les économistes attendaient en moyenne 236.000 inscriptions au chômage après les 235.000 de la semaine du 16 août, un chiffre qui a été révisé à 234.00 par rapport à l'estimation initiale.



La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle augmenté à 228.500, soit 2500 de plus que la semaine précédente.



Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé à 1,954 million lors de la semaine au 16 août, dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles, soit une baisse de 7000 par rapport à la semaine d'avant.

