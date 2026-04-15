USA : repli inattendu des stocks de pétrole brut
Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 463,8 millions de barils lors de la semaine du 6 avril, signalant une baisse modérée de 0,9 million de barils par rapport à la semaine précédente. Ce chiffre constitue une surprise alors que les analystes tablaient sur une hausse de 2,1 millions de barils.
Publié le 15/04/2026 à 16:42
L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 89,6% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,8 millions de barils/jour.