USA : repli inattendu des stocks de pétrole brut
Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 423,8 millions de barils lors de la semaine du 19 janvier, signalant une baisse de 2,3 millions de barils par rapport à la semaine précédente, là où les spécialistes anticipaient une hausse de 1,75 million de barils.
Publié le 28/01/2026 à 16:38
L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 90,9% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,6 millions de barils/jour.