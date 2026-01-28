USA : repli inattendu des stocks de pétrole brut

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 423,8 millions de barils lors de la semaine du 19 janvier, signalant une baisse de 2,3 millions de barils par rapport à la semaine précédente, là où les spécialistes anticipaient une hausse de 1,75 million de barils.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 0,3 million de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté de 0,2 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 90,9% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,6 millions de barils/jour.