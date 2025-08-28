USA : révision en hausse de la croissance

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'est redressé de 3,3% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2025, selon la deuxième estimation du Département du Commerce, après un tassement de 0,5% au premier trimestre.



Ce rebond se montre ainsi plus vigoureux qu'estimé initialement, puisque la croissance avait été annoncée à 3% en toute première lecture fin juillet. Les économistes attendaient généralement une révision en hausse plus modeste.



La croissance du PIB est principalement attribuable à une baisse des importations et à une augmentation des dépenses de consommation, des mouvements qui ont été partiellement contrebalancés par des reculs des investissements et des exportations.