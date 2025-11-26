Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 426,9 millions de barils lors de la semaine du 17 novembre, signalant une hausse de 2,8 millions de barils par rapport à la semaine précédente.
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 1,1 million de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté plus nettement, de 2,5 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 92,3% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,6 millions de barils/jour.
USA : stocks de pétrole brut en hausse hebdomadaire de 2,8 millions de barils
Publié le 26/11/2025 à 16:48
