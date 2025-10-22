USA : stocks de pétrole brut en repli hebdomadaire de 1 million de barils

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 422,8 millions de barils lors de la semaine du 13 octobre, signalant une baisse de 1 million de barils par rapport à la semaine précédente.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 1,5 million de barils tandis que les stocks d'essence ont baissé de 2,1 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 88,6% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,6 millions de barils/jour.