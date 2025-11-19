USA : stocks de pétrole brut en repli hebdomadaire de 3,4 millions de barils

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 424,2 millions de barils lors de la semaine du 10 novembre, signalant une baisse de 3,4 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 0,2 million de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté plus nettement, de 2,3 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 90% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,3 millions de barils/jour.