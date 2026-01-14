USA : stocks de pétrole en hausse de 3,4 millions de barils

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 422,4 millions de barils lors de la semaine du 5 janvier, signalant une hausse de 3,4 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks d'essence ont augmenté de 9 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 95,3% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9 millions de barils/jour.