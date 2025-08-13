USA : stocks de pétrole en hausse de 3 millions de barils

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 426,7 millions de barils lors de la semaine du 28 juillet, signalant une hausse de 3 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



L'agence précise par ailleurs que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 0,7 million de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 0,8 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 96,4% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,8 millions de barils/jour.