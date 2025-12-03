Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 427,5 millions de barils lors de la semaine du 24 novembre, signalant une hausse de 0,6 million de barils par rapport à la semaine précédente.
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 2,1 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté plus nettement, de 4,5 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 94,1% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,8 millions de barils/jour.
USA : stocks de pétrole en hausse hebdomadaire de 0,6 million de barils
Publié le 03/12/2025 à 17:22
