USA : très légère hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut

Les données publiées hier soir par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) indiquent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 424,8 millions de barils lors de la semaine du 15 décembre, signalant une hausse limitée de 0,4 million de barils par rapport à la semaine précédente.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 0,2 million de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté plus nettement, de 2,9 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 94,6% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,8 millions de barils/jour.