USA : vif redressement de l'indice Philly Fed en septembre

L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie s'est vivement redressée ce mois-ci, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête de la Fed locale, l'indice 'Philly Fed' étant passé de -0,3 en août à +23,2, son plus haut niveau depuis janvier.



Les indicateurs de l'enquête concernant l'activité générale courante, les nouvelles commandes et les livraisons ont tous augmenté, les deux premiers revenant en territoire positif. L'indice de l'emploi est demeuré pratiquement inchangé.



La Fed de Philadelphie ajoute que les deux indices de prix ont ralenti, mais demeurent élevés, et que les indicateurs futurs de l'enquête suggèrent des attentes généralisées pour une croissance au cours des six prochains mois.