UV Germi attend une baisse d'environ 20% de son CA en 2025

UV Germi indique que son chiffre d'affaires de l'année 2025 devrait enregistrer une baisse de l'ordre de 20%, avec une baisse d'activité au 2e semestre moins forte qu'au 1er semestre, où le CA s'établissait en recul de 22%.



"Cette légère inflexion de tendance, ainsi que des reports de commandes sur l'année 2026, pourraient permettre d'envisager un meilleur niveau d'activité l'an prochain", estime le spécialiste de la dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces par UV.



Comme au 1er semestre, les gains continus de productivité, la maîtrise des charges et un mix d'activités favorables en termes de marge, doivent selon lui permettre à l'excédent brut d'exploitation 2025 de baisser dans des proportions moindres que le CA.



UV Germi précise fournir ses informations au marché pour la bonne information des actionnaires, en amont de l'assemblée générale mixte convoquée pour le 5 janvier prochain.