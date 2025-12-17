UV Germi s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 800 000 de ses propres actions, soit 24,78% de son capital, au prix unitaire de 3,30 euros, en vue de les annuler et de réduire son capital à concurrence de la valeur nominale des actions rachetées.
L'offre publique est notamment soumise à la condition de l'approbation par l'AG mixte des actionnaires, convoquée pour le 5 janvier, de la résolution relative à la réduction de capital social non motivée par des pertes par voie d'offre publique de rachat d'actions.
UV Germi dépose un projet d'offre de rachat sur ses propres actions
Portzamparc (Groupe BNP Paribas), agissant pour le compte d'UV Germi, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions, en vue d'une réduction de son capital, projet qui avait été annoncé le 4 novembre.
Publié le 17/12/2025 à 15:59
Partager
+0,69 %
+1,55 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager