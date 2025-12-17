UV Germi s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 800 000 de ses propres actions, soit 24,78% de son capital, au prix unitaire de 3,30 euros, en vue de les annuler et de réduire son capital à concurrence de la valeur nominale des actions rachetées.

L'offre publique est notamment soumise à la condition de l'approbation par l'AG mixte des actionnaires, convoquée pour le 5 janvier, de la résolution relative à la réduction de capital social non motivée par des pertes par voie d'offre publique de rachat d'actions.