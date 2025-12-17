UV Germi : dépôt un projet d'offre de rachat sur ses propres actions

Portzamparc (Groupe BNP Paribas), agissant pour le compte d'UV Germi, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions, en vue d'une réduction de son capital, projet qui avait été annoncé le 4 novembre.

UV Germi s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 800 000 de ses propres actions, soit 24,78% de son capital, au prix unitaire de 3,30 euros, en vue de les annuler et de réduire le capital à concurrence de la valeur nominale des actions rachetées.



L'offre publique est notamment soumise à la condition de l'approbation par l'AG mixte des actionnaires, convoquée pour le 5 janvier, de la résolution relative à la réduction de capital social non motivée par des pertes par voie d'offre publique de rachat d'actions.