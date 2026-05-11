Valbiotis poursuit son déploiement en Asie, création d'une filiale à Singapour

Valbiotis annonce la création par sa coentreprise chinoise, Hangzhou Valbiotis Life Health Technology, d'une filiale à Singapour.



Cette implantation marque une première étape clé dans le déploiement en Asie de la coentreprise, en dehors de la Chine et de Hong Kong où elle est déjà opérationnelle.



La nouvelle filiale touchera progressivement plusieurs marchés stratégiques de la zone Asie, notamment Singapour, le Vietnam, l'Indonésie et le Japon.



Le modèle de commercialisation s'appuiera à la fois sur des canaux e-commerce et des réseaux de distribution traditionnelle.



En fonction des délais d'obtention des enregistrements réglementaires dans chaque pays, les lancements commerciaux des produits Valbiotis interviendront de manière progressive.



Le démarrage commercial en Chine est toujours attendu au second semestre 2026, avec les premières ventes par la coentreprise de produits Valbiotis spécifiquement adaptés au marché asiatique.



La distribution sera assurée par la filiale hongkongaise de la coentreprise, via les plateformes partenaires de cross-border e-commerce (CBEC), un canal qui concentre environ 10% du marché chinois des compléments alimentaires.