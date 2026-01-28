Le groupe français consolide son partenariat historique avec l'émirat en fournissant des capacités avancées de surveillance aérienne face à l'évolution des menaces, notamment liées aux drones.

Thales annonce la signature d'un contrat avec les Forces aériennes émiriennes du Qatar pour la fourniture de radars Ground Master 400 Alpha (GM400 alpha) et Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one (GM200MM/A).



L'accord, conclu à l'occasion du salon DIMDEX à Doha, vise à renforcer durablement la protection et la souveraineté de l'espace aérien qatarien. En complément des radars, Thales livrera un système national de supervision et d'entretien, ainsi qu'un programme de formation continue des opérateurs et techniciens.



Le GM200MM/A est un radar aérien multi-missions capable de détecter de petites cibles jusqu'à 350 km, tandis que le GM400 alpha offre une surveillance avancée des menaces à basse altitude, lentes ou très manoeuvrantes.



Les deux systèmes s'appuient sur une plateforme d'intégration numérique sécurisée (Secure Digital Integration Platform, SDIP) permettant une image aérienne consolidée et une diffusion instantanée des données.



Thales assurera localement la maintenance et la formation jusqu'en 2036, s'appuyant sur une base installée de plus de 200 radars Ground Master dans le monde.