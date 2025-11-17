Valbiotis annonce la signature d'un accord stratégique avec le groupe chinois Aika pour créer une coentreprise dédiée à la commercialisation exclusive de ValbiotisPRO en Asie à partir de 2026. La distribution débutera via le commerce électronique transfrontalier, d'abord en Chine et à Hong-Kong/Macao, puis dans cinq autres marchés, avec des premiers revenus attendus dès 2026.
La coentreprise activera ensuite une commercialisation en circuit classique après obtention des autorisations réglementaires locales. Valbiotis détiendra 49% du capital via l'apport de licences, tandis qu'Aika apportera 3 MEUR en numéraire et 2 MEUR en financement additionnel.
Basée à Hangzhou, la structure bénéficiera d'un approvisionnement exclusif de Valbiotis et de l'expertise marketing et IT d'Aika pour un déploiement rapide.Sébastien Peltier, Président et co-fondateur, salue 'un cadre de développement solide et sécurisé', tandis que Mr. Tao, CEO d'Aika, souligne une collaboration 'inscrite dans le long terme'.
Valbiotis scelle une alliance stratégique en Asie avec Aika
Publié le 17/11/2025 à 18:19
