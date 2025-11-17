Valbiotis scelle une alliance stratégique en Asie avec Aika

Valbiotis annonce la signature d'un accord stratégique avec le groupe chinois Aika pour créer une coentreprise dédiée à la commercialisation exclusive de ValbiotisPRO en Asie à partir de 2026. La distribution débutera via le commerce électronique transfrontalier, d'abord en Chine et à Hong-Kong/Macao, puis dans cinq autres marchés, avec des premiers revenus attendus dès 2026.

La coentreprise activera ensuite une commercialisation en circuit classique après obtention des autorisations réglementaires locales. Valbiotis détiendra 49% du capital via l'apport de licences, tandis qu'Aika apportera 3 MEUR en numéraire et 2 MEUR en financement additionnel.

Basée à Hangzhou, la structure bénéficiera d'un approvisionnement exclusif de Valbiotis et de l'expertise marketing et IT d'Aika pour un déploiement rapide.Sébastien Peltier, Président et co-fondateur, salue 'un cadre de développement solide et sécurisé', tandis que Mr. Tao, CEO d'Aika, souligne une collaboration 'inscrite dans le long terme'.