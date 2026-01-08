Valbiotis signe un accord de distribution exclusif pour le Moyen-Orient

Valbiotis a signé un accord de distribution exclusif auprès de Mena Nutrition. Ce dernier est spécialisé dans le marketing, la commercialisation et la distribution de produits de santé et de nutrition au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Avec cet accord, le laboratoire français spécialisé dans les compléments alimentaires poursuit son déploiement à l'international. Mena Nutrition sera chargé de la promotion et de la distribution des produits Valbiotis en Arabie saoudite, au Liban et en Irak.



Dans son communiqué de presse, Valbiotis explique que les pays du Moyen-Orient sont des marchés à fort potentiel pour ses produits.



"Cet accord marque une nouvelle étape dans l'accélération de notre stratégie Internationale après l'annonce en novembre de notre prise de position sur les marchés asiatiques", a commenté Sébastien Peltier, président et co-fondateur de Valbiotis.



"Mois après mois, nous construisons les bases solides de notre déploiement commercial sur des pays à fort potentiel conjointement à la montée en puissance de nos activités sur le marché français. Ces avancées confortent notre confiance pour 2026 qui devrait nous permettre de tirer les premiers bénéfices de notre transformation avec en ligne de mire la volonté de déployer à l'échelle internationale un modèle original et générateur de revenus rapides dans l'univers des compléments alimentaires ", a-t-il ajouté.