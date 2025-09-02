Pionnier du capital-investissement en France, LBO France s'est lancé en avril 2021 dans l'investissement coté en lançant France Développement, récemment rebaptisé Valboa Développement et ouvert aux investisseurs particuliers à l'occasion de sa transformation en fonds UCITS au 1er septembre. La performance est au rendez-vous : depuis sa création, le fonds surperforme de plus de vingt points le CAC Mid & Small GR. Entretien avec le co-gérant de ce fonds franco-français - ils se font rares…- alors que notre pays renoue avec la crise politique.

Pierre Nebout, pouvez-vous nous rappeler la singularité de votre approche et comment vous constituez votre portefeuille de participations ?

" Avec mon binôme, Stéphane Sumar, nous allions nos compétences sur les marchés avec celles de l’équipe PME-ETI non cotées de LBO France. Nous avons constitué un portefeuille de convictions tout en encadrant la prise de risque, une marque de fabrique du Private Equity. Cela se retrouve dans la concentration du fonds sur un maximum de 25 sociétés, là où la plupart des fonds dépasse la quarantaine voire cinquantaine de positions. Cela se traduit également dans les critères de sélection financiers de nos investissements : potentiel de revalorisation d’au moins 50%, génération de cash-flow et ROCE élevés, niveau d’endettement faible (DFN/Ebitda de 0.2 pour le portefeuille consolidé). Enfin, nous sommes des investisseurs engagés, travaillant à la réduction de la décote identifiée via des échanges fréquents et approfondis avec les dirigeants ouverts à notre démarche. Nous sommes en effets convaincus que toute amélioration apportée à la communication financière, la gouvernance ou encore à l’allocation du capital peut aider la Bourse à faire son travail et combler au moins en partie une décote de valorisation. "

Comment Valboa Développement sélectionne une vingtaine de participations au sein de son univers d’investissement (Sources : LBO France )

Quels exemples de dialogues constructifs avec les équipes dirigeantes pouvez-vous nous partager ?

" Sur Ipsos, dossier sur lequel nous avions obtenu, en juin 2022, une amélioration de la gouvernance, nous avons initié une démarche d’engagement au niveau de la communication financière à la suite de la série profit warning sur la croissance depuis le changement de management. Nous avons trouvé le phénomène d’autant plus surprenant qu’Ipsos est spécialisé dans les études de marché. Il ressort de nos échanges avec Didier Truchot et de la nomination d’un nouveau DG que le Conseil d’Administration en a tiré les conséquences. L’activité américaine avait été déstabilisée par les effets secondaires de la succession de Didier Truchot. Or, l’Amérique du Nord représente environ 30% de l’activité et c’est là où les acquisitions seront les plus transformantes (marché le plus important, en croissance avec une forte dimension tech/IA). Nous voyons d’un bon œil la nomination en tant que Directeur Général de Jean-Laurent Poitou. Son profil est crédible avec la volonté de « retrouver un rythme de croissance plus élevé qu’au cours des dernières années » comme l’indique le communiqué de la société publié à cette occasion. Le rerating passe maintenant par une nouvelle feuille de route qui doit délivrer plus de croissance. Cela nécessitera probablement un report du CMD prévu en fin d’année afin de se donner le temps de bâtir un projet crédible et ambitieux sur ce point. Il n’y a pas de fatalité à ce qu’Ipsos ne délivre pas autant de croissance que ses clients, et ce malgré la tendance déflationniste de l’IA qui doit également s’accompagner par une hausse des volumes d’études commandées. "

Vous avez également engagé une action auprès de BIC …

" En effet, suite au départ prématuré du petit-fils du fondateur, Gonzalve Bich, qui s’est accompagnée à la fois de la démission du CFO, toujours en attente de remplacement, et de la cession d’actions par Gonzalve Bich, le doute s’est installé, ce qui est d’autant plus déstabilisant pour les investisseurs que le marché adressé par la société est déclinant. Heureusement, nous avions significativement réduit notre position en début d’année, pressentant un risque de déception sur les ventes de rasoirs et de briquet aux Etats-Unis. Nous attendons une réponse à notre demande de rencontre de la famille et de la direction afin d’établir un dialogue constructif, ce qui n’est pas évident car la société est peu présente dans les conférences investisseurs. "

Composition de France Développement à fin août 2025

Comment avez-vous réagi à la relance de la crise politique en France et à la baisse du marché que cela a occasionné ?

" Pour l’instant, nous n’avons pas bougé. Nous avons traversé l’été avec 17% de cash, que nous pourrions utiliser prochainement pour renforcer des sociétés du portefeuille comme Ipsos, Aubay, Synergie ou JC Decaux, considérant que le retard du marché français sur le marché européen pris lors de la dissolution n’a pas été rattrapé. Le marché obligataire sera le juge de paix encore une fois. La solvabilité des français devrait in fine servir de soutien à celle de la signature de la France. Pour autant, ces évènements ne peuvent que nous encourager à élargir notre univers d’investissement, à terme et étape par étape, à d’autres pays de la zone Euro. "

Quelles sont les entrées et sorties du portefeuille ces derniers mois ?

" Nous avons initié Alten au printemps pour des raisons de valorisation. La société, même si elle connait actuellement des difficultés à renouer avec la croissance, reste de qualité. La génération de free cash, au moins de 200 M€ annuel, permet de patienter en attendant ne serait-ce que des acquisitions. Dans le même secteur, Aubay a montré le chemin de la croissance via la reprise des acquisitions, ce qui devient plus facile compte tenu des difficultés des fonds mid market dans le non coté. A contrario, nous sommes sortis d’Infotel où la gouvernance et la capacité à faire émerger les talents nous a questionnés. Autre entrée récente, Synergie, dont nous apprécions le profil et la stratégie du Directeur Général, issu de la famille et du private equity. L’allocation du capital, qui privilégie le rachat d’actions et le M&A au dividende, nous semble pertinente. Le titre est très décoté. Par ailleurs, nous avons entré JCDecaux dans le portefeuille, pour la qualité de son modèle économique de concession, générateur de fort free cash flow, une tendance à la digitalisation des investissements qui sera favorable au ROCE, et la perspective d’un possible retournement en Chine. A noter enfin la sortie d’Imerys, heureusement en mai, lorsque nous avons compris que leur métier historique était peu dynamique et que le relais de croissance du lithium demanderait beaucoup de temps et de capex. Selon nous, une valorisation de cette activité au bon moment aurait été plus judicieuse. Les évènements récents nous ont donné raison. "