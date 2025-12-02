Le groupe brésilien Vale S.A a annoncé être en discussions avancées avec Glencore pour la création d’une coentreprise axée sur le cuivre dans le bassin de Sudbury, au Canada. Le projet, en développement dit "brownfield", prévoit une production totale d’environ 900 000 tonnes de cuivre sur 21 ans. L’investissement envisagé, estimé entre 1,6 et 2 milliards de dollars, serait partagé à parts égales entre les deux sociétés, avec une décision finale attendue au premier semestre 2027.

Cette initiative stratégique a été dévoilée lors de la journée annuelle des investisseurs de Vale à Londres, où l’entreprise a aussi revu à la hausse ses objectifs de production de minerai de fer. Pour 2026, Vale vise entre 335 et 345 millions de tonnes, avec un objectif de 360 millions d’ici 2030. Le groupe entend ainsi redevenir le premier producteur mondial, position occupée actuellement par l’australien Rio Tinto, après avoir été relégué suite à la catastrophe de Brumadinho en 2019.

Le projet canadien s’inscrit dans une stratégie plus large portée par Vale Base Metals (VBM), la filiale en charge des activités de cuivre et de nickel. En 2023, cette division avait déjà cédé 10% de son capital au fonds saoudien Manara. Le PDG de VBM, Gustavo Pimenta, n’exclut ni une nouvelle vente minoritaire ni une introduction en Bourse, selon l’évolution du marché. Pour 2026, Vale prévoit une production autonome de cuivre comprise entre 350 000 et 380 000 tonnes, tandis que la production de nickel pourrait atteindre jusqu’à 200 000 tonnes