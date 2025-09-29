Valeo indique qu'aux termes du contrat conclu le 17 juin dernier avec un prestataire de services d'investissement, il a acquis le 24 septembre, 2 584 352 actions au cours moyen de 9,6736 euros.
Cette opération marque l'achèvement de son programme de rachat d'actions de l'équipementier automobile, tel qu'autorisé par son assemblée générale des actionnaires du 22 mai.
Ces actions sont intégralement affectées aux fins de couvrir la mise en oeuvre de tout plan d'actions gratuites et de performance, l'attribution d'actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en oeuvre de tout plan d'épargne entreprise et plus généralement toute allocation d'actions au sein du groupe.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2024 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,5%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,8%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,5%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,2%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,5% du CA.
La répartition géographique du CA première monte est la suivante : Europe et Afrique (47,9%), Amérique du Nord (19,2%), Asie hors Chine (16,2%), Chine (14,8%) et Amérique du Sud (1,9%).
