Valeo a remporté un nouveau contrat pour fournir son système Dual Layer HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) à un grand constructeur automobile chinois.
Ce dernier contrat remporté il y a quelques jours, porte à 10 le nombre de contrats signés avec 5 constructeurs automobiles en Chine, pour une valeur cumulée de plusieurs centaines de millions d'euros.
Ce nouveau projet est déjà en phase de conception et la production en série devrait démarrer en 2026.
Xavier Dupont, directeur général de la division Power de Valeo, a déclaré: 'Ce nouveau contrat illustre les avancées continues de Valeo dans la gestion thermique de l'habitacle, et plus particulièrement en matière de chauffage, ventilation et climatisation'.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2024 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,5%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,8%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,5%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,2%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,5% du CA.
La répartition géographique du CA première monte est la suivante : Europe et Afrique (47,9%), Amérique du Nord (19,2%), Asie hors Chine (16,2%), Chine (14,8%) et Amérique du Sud (1,9%).