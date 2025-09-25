Valeo a remporté un nouveau contrat pour fournir son système Dual Layer HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) à un grand constructeur automobile chinois.

Ce dernier contrat remporté il y a quelques jours, porte à 10 le nombre de contrats signés avec 5 constructeurs automobiles en Chine, pour une valeur cumulée de plusieurs centaines de millions d'euros.

Ce nouveau projet est déjà en phase de conception et la production en série devrait démarrer en 2026.

Xavier Dupont, directeur général de la division Power de Valeo, a déclaré: 'Ce nouveau contrat illustre les avancées continues de Valeo dans la gestion thermique de l'habitacle, et plus particulièrement en matière de chauffage, ventilation et climatisation'.