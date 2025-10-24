La séance du jour a été marquée par de fortes disparités entre valeurs industrielles, technologiques et financières. Tandis que Munters, Accor ou Saab profitent de publications solides et de relèvements d'objectifs, Yubico, Hiab et Signify plongent après des avertissements ou des prévisions revues à la baisse. Une journée contrastée sur les marchés européens, où les investisseurs arbitrent entre croissance et prudence.

Actions en hausse :

Munters (+20%) s’envole après un troisième trimestre supérieur aux attentes, avec un chiffre d’affaires de 3 798 MSEK et un EBITA ajusté légèrement au-dessus du consensus. Les prises de commandes bondissent de 57%, portées par DCT et FoodTech, ainsi qu’une commande d’environ 280 MSEK dans les batteries. Le groupe lance un plan d’économies chez AirTech (250 à 300 MSEK par an, charge d’environ 150 MSEK d’ici T1 2026) pour atténuer la pression sur les marges.

Valeo (+7%) progresse après la publication d’un chiffre d’affaires trimestriel proche de 5 MdEUR, en hausse de 3,5% à périmètre et taux constants. Le groupe confirme ses objectifs 2025, avec une marge opérationnelle visée entre 4,5% et 5,5%. JPMorgan maintient son opinion à l’Achat avec un objectif de cours de 22 EUR.

Accor (+6%) avance après la publication de résultats trimestriels conformes aux attentes. Le groupe hôtelier prévoit désormais une croissance de l’EBE courant comprise entre 11% et 12%, contre 9% à 10% précédemment, et anticipe une hausse du RevPAR de 3% à 4%. Un rachat d’actions de 100 MEUR sera lancé au quatrième trimestre. JPMorgan maintient sa recommandation Surpondérer avec un objectif de 56 EUR.

Alten (+5%) grimpe après avoir publié un chiffre d’affaires d’environ 992 MEUR au troisième trimestre, en repli limité de 2%. La baisse organique ressort à -4,5%, contre -5,6% au premier semestre. Le groupe confirme ses objectifs 2025, avec une décroissance attendue entre -5% et -6% et une marge opérationnelle autour de 8%. AllInvest Securities reste à Achat avec un objectif de 136 EUR.

Saab (+5%) avance après avoir relevé sa prévision de croissance organique 2025, désormais attendue entre 20% et 24%, contre 16% à 20% auparavant. Le résultat opérationnel ressort à 1,37 MdSEK, en ligne avec les attentes, tandis que le groupe bénéficie d’une forte demande liée à la hausse des dépenses militaires en Europe.

Granges (+4%) s’adjuge après une série de relèvements d’analystes : Kepler Cheuvreux vise 150 SEK (achat), DNB Carnegie 147 SEK (achat) et Handelsbanken passe à Acheter avec un objectif porté à 160 SEK.

Sanofi (+3%) avance après des résultats supérieurs aux attentes. Le chiffre d’affaires atteint 12,43 Mds EUR (+7% à taux constants) et le bénéfice net des activités s’élève à 3,55 Mds EUR (+9,8%). Soutenu par la croissance de Dupixent (+26%) et de ses nouveaux lancements, le groupe confirme ses objectifs 2025, visant une hausse du chiffre d’affaires proche de 9%.

Actions en baisse :

Yubico (-25%) s’effondre après un avertissement sur ses résultats. La société de cybersécurité indique que sa prise de commandes a reculé de 17% à 504 MSEK, pénalisée par le report de contrats majeurs, notamment dans le secteur public américain. Le chiffre d’affaires baisse de 7% à 548 MSEK, tandis que la marge opérationnelle recule à 15%. Nordea abaisse sa recommandation de Acheter à Conserver.

Hiab (-12%) chute après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, avec un chiffre d’affaires en baisse de 10,8% à 346 MEUR et une marge opérationnelle ramenée à 11,4%, contre 13,4% un an plus tôt. Malgré la faiblesse des ventes aux Etats-Unis, la société maintient ses prévisions 2025, visant une marge supérieure à 13,5%.

Signify (-7%) recule après avoir abaissé ses prévisions 2025, anticipant une baisse des ventes comprise entre 2,5% et 3%. Le chiffre d’affaires recule de 8% à 1,4 MdEUR, pénalisé par une demande atone aux Etats-Unis dans l’éclairage professionnel.

Bravida (-7%) baisse après un chiffre d’affaires en recul de 2% à 6,43 Mds SEK, malgré un EBITA en hausse de 17% à 342 MSEK et une marge améliorée à 5,3%. Le groupe souligne un marché toujours difficile, mais une amélioration des résultats au Danemark et un carnet de commandes stable.

Gjensidige Forsikring (-5%) recule après un bénéfice net trimestriel de 1,56 MdNOK, inférieur aux 1,83 MdNOK attendus, malgré une hausse de 13,7% du chiffre d’affaires à 11,4 Mds NOK. Le ratio combiné ressort à 79,7%, légèrement au-dessus des prévisions, traduisant une rentabilité assurantielle moins solide qu’espéré.

Kering (-3%) corrige après son envolée de plus de 8% la veille, portée par des résultats jugés rassurants. Le titre subit des avis contrastés : HSBC abaisse sa recommandation à Conserver malgré un objectif relevé à 370 EUR, tandis que Berenberg maintient sa position Vendre avec un objectif relevé à 190 EUR.

Thales (-3%) cède du terrain malgré plusieurs ajustements d’analystes. Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation à l’Achat mais réduit son objectif de cours de 315 à 310 EUR, tandis que Jefferies reste à Conserver et relève son objectif de 240 à 250 EUR.







