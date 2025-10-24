Actions en hausse :
Munters (+20%) s’envole après un troisième trimestre supérieur aux attentes, avec un chiffre d’affaires de 3 798 MSEK et un EBITA ajusté légèrement au-dessus du consensus. Les prises de commandes bondissent de 57%, portées par DCT et FoodTech, ainsi qu’une commande d’environ 280 MSEK dans les batteries. Le groupe lance un plan d’économies chez AirTech (250 à 300 MSEK par an, charge d’environ 150 MSEK d’ici T1 2026) pour atténuer la pression sur les marges.
Valeo (+7%) progresse après la publication d’un chiffre d’affaires trimestriel proche de 5 MdEUR, en hausse de 3,5% à périmètre et taux constants. Le groupe confirme ses objectifs 2025, avec une marge opérationnelle visée entre 4,5% et 5,5%. JPMorgan maintient son opinion à l’Achat avec un objectif de cours de 22 EUR.
Accor (+6%) avance après la publication de résultats trimestriels conformes aux attentes. Le groupe hôtelier prévoit désormais une croissance de l’EBE courant comprise entre 11% et 12%, contre 9% à 10% précédemment, et anticipe une hausse du RevPAR de 3% à 4%. Un rachat d’actions de 100 MEUR sera lancé au quatrième trimestre. JPMorgan maintient sa recommandation Surpondérer avec un objectif de 56 EUR.
Alten (+5%) grimpe après avoir publié un chiffre d’affaires d’environ 992 MEUR au troisième trimestre, en repli limité de 2%. La baisse organique ressort à -4,5%, contre -5,6% au premier semestre. Le groupe confirme ses objectifs 2025, avec une décroissance attendue entre -5% et -6% et une marge opérationnelle autour de 8%. AllInvest Securities reste à Achat avec un objectif de 136 EUR.
Saab (+5%) avance après avoir relevé sa prévision de croissance organique 2025, désormais attendue entre 20% et 24%, contre 16% à 20% auparavant. Le résultat opérationnel ressort à 1,37 MdSEK, en ligne avec les attentes, tandis que le groupe bénéficie d’une forte demande liée à la hausse des dépenses militaires en Europe.
Granges (+4%) s’adjuge après une série de relèvements d’analystes : Kepler Cheuvreux vise 150 SEK (achat), DNB Carnegie 147 SEK (achat) et Handelsbanken passe à Acheter avec un objectif porté à 160 SEK.
Sanofi (+3%) avance après des résultats supérieurs aux attentes. Le chiffre d’affaires atteint 12,43 Mds EUR (+7% à taux constants) et le bénéfice net des activités s’élève à 3,55 Mds EUR (+9,8%). Soutenu par la croissance de Dupixent (+26%) et de ses nouveaux lancements, le groupe confirme ses objectifs 2025, visant une hausse du chiffre d’affaires proche de 9%.
Actions en baisse :
Yubico (-25%) s’effondre après un avertissement sur ses résultats. La société de cybersécurité indique que sa prise de commandes a reculé de 17% à 504 MSEK, pénalisée par le report de contrats majeurs, notamment dans le secteur public américain. Le chiffre d’affaires baisse de 7% à 548 MSEK, tandis que la marge opérationnelle recule à 15%. Nordea abaisse sa recommandation de Acheter à Conserver.
Hiab (-12%) chute après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, avec un chiffre d’affaires en baisse de 10,8% à 346 MEUR et une marge opérationnelle ramenée à 11,4%, contre 13,4% un an plus tôt. Malgré la faiblesse des ventes aux Etats-Unis, la société maintient ses prévisions 2025, visant une marge supérieure à 13,5%.
Signify (-7%) recule après avoir abaissé ses prévisions 2025, anticipant une baisse des ventes comprise entre 2,5% et 3%. Le chiffre d’affaires recule de 8% à 1,4 MdEUR, pénalisé par une demande atone aux Etats-Unis dans l’éclairage professionnel.
Bravida (-7%) baisse après un chiffre d’affaires en recul de 2% à 6,43 Mds SEK, malgré un EBITA en hausse de 17% à 342 MSEK et une marge améliorée à 5,3%. Le groupe souligne un marché toujours difficile, mais une amélioration des résultats au Danemark et un carnet de commandes stable.
Gjensidige Forsikring (-5%) recule après un bénéfice net trimestriel de 1,56 MdNOK, inférieur aux 1,83 MdNOK attendus, malgré une hausse de 13,7% du chiffre d’affaires à 11,4 Mds NOK. Le ratio combiné ressort à 79,7%, légèrement au-dessus des prévisions, traduisant une rentabilité assurantielle moins solide qu’espéré.
Kering (-3%) corrige après son envolée de plus de 8% la veille, portée par des résultats jugés rassurants. Le titre subit des avis contrastés : HSBC abaisse sa recommandation à Conserver malgré un objectif relevé à 370 EUR, tandis que Berenberg maintient sa position Vendre avec un objectif relevé à 190 EUR.
Thales (-3%) cède du terrain malgré plusieurs ajustements d’analystes. Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation à l’Achat mais réduit son objectif de cours de 315 à 310 EUR, tandis que Jefferies reste à Conserver et relève son objectif de 240 à 250 EUR.