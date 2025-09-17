BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 septembre, le seuil de 5% du capital de Valeo, au résultat d'une cession d'actions de l'équipementier automobile hors et sur le marché.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 12 225 486 actions Valeo représentant autant de droits de vote, soit 4,997% du capital et 4,45% des droits de vote de cette société.