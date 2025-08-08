Valeo : BlackRock sous le seuil des 5% de droits de vote

La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 7 août 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Valeo et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,32% du capital et 4,73% des droits de vote de

cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Valeo hors et sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions Valeo détenues à titre de collatéral.