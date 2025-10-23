Le chiffre d'affaires s'inscrit à 4 997 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en hausse de 3,5 % à périmètre et taux de change constants.
Le chiffre d'affaires première monte est en hausse de 3,7 % à périmètre et taux de change constants, soit un écart de performance par rapport à la production automobile de 1 point.
Le chiffre d'affaires sur le marché du remplacement est en baisse de 2,8 % à périmètre et taux de change constants, en raison d'une base de comparaison élevée.
'Les objectifs 2025 sont confortés par la performance du troisième trimestre. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait être du même ordre de grandeur que celui du troisième trimestre' indique le groupe.
La direction vise pour 2025, un chiffre d'affaires d'environ 20,5 milliards d'euros, un EBITDA en % du chiffre d'affaires de 13,5% à 14,5%, une marge opérationnelle en % du chiffre d'affaires de 4,5% à 5,5% et un cash flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels de 700 à 800 millions d'euros.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2024 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,5%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,8%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,5%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,2%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,5% du CA.
La répartition géographique du CA première monte est la suivante : Europe et Afrique (47,9%), Amérique du Nord (19,2%), Asie hors Chine (16,2%), Chine (14,8%) et Amérique du Sud (1,9%).
