Valeo a dévoilé mardi le premier produit issu de sa collaboration avec le taïwanais Ennostar, un système d'éclairage intelligent destiné à améliorer la sécurité des usagers de la route.

L'équipementier automobile français indique avoir développé un afficheur extérieur à haute définition (HD) qui intègre la technologie 'mini LED' mise au point par le spécialiste des technologies optoélectroniques, avec l'objectif d'améliorer la sécurité des piétons.

Dans un communiqué, Valeo et Ennostar soulignent que le produit a été conçu afin de fonctionner dans des conditions météorologiques et environnementales difficiles en vue d'offrir une visibilité et une netteté même en plein soleil.

Il permet par ailleurs d'afficher des informations telles que l'état de charge, des informations sur le véhicule ou du contenu personnalisé, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les communications V2X ('vehicle-to-everything'), une technologie de communication qui permet aux véhicules d'interagir avec leur environnement en échangeant des données en temps réel afin de prévoir et d'aider à prévenir les dangers potentiels.

Les deux groupes, qui travaillent ensemble dans le domaine de la signalisation intelligente, précisent que cette innovation est actuellement présentée au salon IAA Mobility 2025 de Munich sur le stand de Valeo.