Valeo a dévoilé mardi le premier produit issu de sa collaboration avec le taïwanais Ennostar, un système d'éclairage intelligent destiné à améliorer la sécurité des usagers de la route.
L'équipementier automobile français indique avoir développé un afficheur extérieur à haute définition (HD) qui intègre la technologie 'mini LED' mise au point par le spécialiste des technologies optoélectroniques, avec l'objectif d'améliorer la sécurité des piétons.
Dans un communiqué, Valeo et Ennostar soulignent que le produit a été conçu afin de fonctionner dans des conditions météorologiques et environnementales difficiles en vue d'offrir une visibilité et une netteté même en plein soleil.
Il permet par ailleurs d'afficher des informations telles que l'état de charge, des informations sur le véhicule ou du contenu personnalisé, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les communications V2X ('vehicle-to-everything'), une technologie de communication qui permet aux véhicules d'interagir avec leur environnement en échangeant des données en temps réel afin de prévoir et d'aider à prévenir les dangers potentiels.
Les deux groupes, qui travaillent ensemble dans le domaine de la signalisation intelligente, précisent que cette innovation est actuellement présentée au salon IAA Mobility 2025 de Munich sur le stand de Valeo.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2024 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,5%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,8%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,5%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,2%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,5% du CA.
La répartition géographique du CA première monte est la suivante : Europe et Afrique (47,9%), Amérique du Nord (19,2%), Asie hors Chine (16,2%), Chine (14,8%) et Amérique du Sud (1,9%).