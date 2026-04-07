Valeo donne mandat à un PSI pour des rachats d'actions
Valeo indique avoir sollicité l'assistance d'un prestataire de services d'investissement (PSI) pour les besoins de la réalisation de certains objectifs de son programme de rachat d'actions tel qu'autorisé par son Assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025.
Aux termes du contrat conclu le 3 avril et qui débutera ce 7 avril, le PSI vendra à l'équipementier automobile, qui s'oblige à les acquérir, au plus tard à l'échéance du 20 mai, un nombre maximum de 3 325 000 actions Valeo, dans la limite de 45 MEUR.
Le cours moyen par action sera déterminé sur la base de la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés pendant toute la durée du contrat, cours moyen qui ne pourra en toute hypothèse excéder le prix maximum d'achat de 70 EUR tel qu'arrêté par l'AG 2025.
Ces actions seront intégralement affectées aux fins de couvrir la mise en oeuvre de tout plan d'actions gratuites et de performance, l'attribution d'actions aux salariés et, plus généralement, toute allocation d'actions au sein du groupe.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2025 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,3%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,9%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,7%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,1%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,2% du CA.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : France (14,5%), Allemagne (10,9%), Europe et Afrique (25,9%), Etats-Unis et Mexique (18,1%), Amériques (0,9%), Chine (15,9%) et Asie (13,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.