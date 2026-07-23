Sur les six premiers mois de l'année, l'équipementier automobile a généré 10,4 milliards d'euros de revenus, en hausse de 0,7% à périmètre et taux de change constants. La société indique que ses divisions Brain et Light ont surperformé la production automobile mondiale.
En parallèle, la marge opérationnelle s'est installée à 514 millions d'euros, en progression de 8% par rapport à la même période un an plus tôt, confirmant l'amélioration de la rentabilité.
En outre, Valeo a confirmé ses objectifs 2026 et vise un chiffre d'affaires entre 20 et 21 milliards d'euros, une marge opérationnelle en pourcentage des revenus comprise entre 4,7 et 5,3% (5% au premier semestre). Quant au cash flow libre, il devrait être supérieur à 400 millions d'euros sur l'année.
Les analystes globalement enthousiastes
Pour Jefferies, Valeo a publié un très solide jeu de résultats, dépassant le consensus de 5% sur l'Ebit et affichant un dépassement significatif sur le free cash flow (242 millions d'euros, contre 100 millions d'euros un an plus tôt). Les analystes restent à conserver sur l'action, et visent 13,20 euros.
L'avis est globalement le même pour Oddo BHF qui évoque des résultats semestriels globalement supérieurs aux attentes. Les analystes relativisent toutefois en indiquant que les comptes ont été en partie soutenus par des éléments exceptionnels qui ne se reproduiront pas au second semestre. Le broker estime que l'environnement est plus difficile et que l'année 2026 constitue une nouvelle année de transition. Il ne voit pas de catalyseur susceptible de soutenir davantage le "rerating" du titre. Oddo BHF confirme sa recommandation à neutre et sa cible de cours à 12 euros.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2025 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,3%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,9%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,7%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,1%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,2% du CA.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : France (14,5%), Allemagne (10,9%), Europe et Afrique (25,9%), Etats-Unis et Mexique (18,1%), Amériques (0,9%), Chine (15,9%) et Asie (13,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.