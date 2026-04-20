Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 14 avril, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 15 993 255 actions Valeo représentant autant de droits de vote, soit 6,51% du capital et 5,79% des droits de vote de cet équipementier automobile.