Valeo inaugure de nouvelles lignes de production sur son site d'Étaples

Valeo annonce une nouvelle étape dans la transformation de son site d'Étaples en un pilier stratégique de l'électrification haute tension en France, avec l'inauguration de nouvelles lignes de production haute tension à l'occasion d'une visite du ministre Sébastien Martin.

Cette mise en service opérationnelle concrétise la mutation du site qui, après avoir dominé le marché des machines électriques 12 et 48 V, et fort de ses 1 200 collaborateurs, "prouve sa capacité à fabriquer les technologies les plus avancées du secteur" selon Valeo.



Grâce à cet outil industriel de dernière génération, Étaples devient le centre d'excellence français pour l'assemblage des onduleurs haute tension, "cerveaux" des chaînes de traction électriques. Ce projet s'appuie sur une force de 180 experts R&D intégrés au site.



Travaillant en synergie avec les sites de Sainte-Florine et Sablé-sur-Sarthe, Étaples a sécurisé de premiers contrats, avec un démarrage de la production dès 2026 pour des véhicules électriques utilitaires et particuliers à partir de 2027.



Avec le déploiement de ce projet industriel "Haute Tension 2025" à Étaples, Valeo "confirme sa position d'acteur majeur de l'électrification en France, capable de porter l'innovation de la conception jusqu'à la mise sur le marché de solutions de mobilité durable".