Valeo annonce le lancement d'un onduleur remanufacturé destiné à Renault ZOE, disponible dans l'ensemble du réseau du constructeur.

Le remanufacturing des onduleurs permet de récupérer au moins 45 % du poids des matériaux, préservant ainsi les ressources naturelles.

Cette étape marque l'aboutissement d'un projet mené par The Future is NEUTRAL et sa filiale THE REMAKERS, visant à développer une offre circulaire compétitive à faible impact environnemental.

Cette nouvelle offre permet de réduire le prix de 30 % par rapport à l'équivalent neuf.

Christophe Le Ligné, vice-président recherche et développement du groupe Valeo, à déclaré : ' Notre expertise dans le remanufacturing nous permet de proposer au marché un produit technologique de grande qualité, à un prix plus abordable que le neuf et avec une performance équivalente'.

'Le remanufacturing de l'électronique de puissance est une étape essentielle dans la stratégie de Valeo pour réduire l'empreinte environnementale de l'automobile et atteindre nos objectifs en matière de décarbonation. '