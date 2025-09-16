Valeo annonce renouveler son offre de souscription d'actions réservée aux salariés, opération proposée à environ 90 000 salariés éligibles et déployée dans 21 pays, visant à les associer dans la durée aux résultats et au développement du groupe.
L'offre porte sur un montant maximum de 1 200 000 actions Valeo, à un prix de souscription fixé le 15 septembre à 8,40 euros. Les bénéficiaires de l'offre pourront y souscrire de ce 16 septembre au 6 octobre (inclus).
L'augmentation du capital et la livraison des actions Valeo dans le cadre de l'offre devraient intervenir le 13 novembre. Elles porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées aux actions existantes dès leur émission.
'Aujourd'hui, un salarié sur deux détient directement ou indirectement des actions Valeo', souligne l'équipementier automobile, ajoutant que son taux d'actionnariat salarié au 30 juin dernier atteignait 4,70%.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2024 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,5%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,8%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,5%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,2%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,5% du CA.
La répartition géographique du CA première monte est la suivante : Europe et Afrique (47,9%), Amérique du Nord (19,2%), Asie hors Chine (16,2%), Chine (14,8%) et Amérique du Sud (1,9%).