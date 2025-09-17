Valeo annonce le placement de 500 millions d'euros de nouvelles obligations vertes de maturité 6,5 ans (venant à échéance le 23 mars 2032), avec un coupon de 4,625%, une émission largement sursouscrite selon l'équipementier automobile.

'Les fonds levés serviront à financer les projets et investissements liés au portefeuille de technologies qui contribuent à la mobilité à faible émission de carbone, en particulier pour l'électrification du véhicule', explique-t-il.

Valeo prévoit par ailleurs d'exercer l'option de remboursement par anticipation de ses obligations en circulation arrivant à échéance le 18 mars 2026 pour 600 MEUR (1,625%), avec une date de remboursement anticipé prévue le 18 décembre 2025.

Les obligations vertes ont été émises dans le cadre du prospectus de base daté du 31 juillet 2025 et du Green and Sustainability-Linked Financing Framework établi en juillet 2021 et mis à jour en septembre 2023.