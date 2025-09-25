Valeo annonce la prolongation jusqu'à 2032 de son partenariat avec Arts et Métiers, via AMVALOR, avec la création d'une nouvelle chaire de recherche industrielle dédiée à la 'Vibro-acoustique des chaînes cinématiques électriques'. Objectif : réduire le bruit des machines électriques et des réducteurs afin d'améliorer le confort et la performance des véhicules électriques.
Pour rappel, grand établissement technologique, Arts et Métiers compte 14 sites et a pour mission principale de former les leaders des industries responsables, qui conçoivent et mettent en oeuvre les innovations technologiques et organisationnelles impactantes, indispensables aux transitions énergétiques environnementales et sociétales.
Depuis 2018, les travaux conjoints entre les deux entités ont permis de transformer des recherches fondamentales en innovations industrielles. Pascal Hervet, directeur métiers chez Valeo Power, souligne la complémentarité des laboratoires partenaires, tandis qu'Hervé Mahé, maître-expert chez Valeo, insiste sur l'association de solutions mécaniques et électromécaniques.
Selon Olivier Thomas, directeur de la nouvelle chaire, le confort acoustique reste en effet un facteur clé pour l'acceptation des motorisations électriques.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2024 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,5%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,8%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,5%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,2%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,5% du CA.
La répartition géographique du CA première monte est la suivante : Europe et Afrique (47,9%), Amérique du Nord (19,2%), Asie hors Chine (16,2%), Chine (14,8%) et Amérique du Sud (1,9%).