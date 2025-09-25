Valeo annonce la prolongation jusqu'à 2032 de son partenariat avec Arts et Métiers, via AMVALOR, avec la création d'une nouvelle chaire de recherche industrielle dédiée à la 'Vibro-acoustique des chaînes cinématiques électriques'. Objectif : réduire le bruit des machines électriques et des réducteurs afin d'améliorer le confort et la performance des véhicules électriques.

Pour rappel, grand établissement technologique, Arts et Métiers compte 14 sites et a pour mission principale de former les leaders des industries responsables, qui conçoivent et mettent en oeuvre les innovations technologiques et organisationnelles impactantes, indispensables aux transitions énergétiques environnementales et sociétales.

Depuis 2018, les travaux conjoints entre les deux entités ont permis de transformer des recherches fondamentales en innovations industrielles. Pascal Hervet, directeur métiers chez Valeo Power, souligne la complémentarité des laboratoires partenaires, tandis qu'Hervé Mahé, maître-expert chez Valeo, insiste sur l'association de solutions mécaniques et électromécaniques.

Selon Olivier Thomas, directeur de la nouvelle chaire, le confort acoustique reste en effet un facteur clé pour l'acceptation des motorisations électriques.