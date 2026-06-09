Valeo s'associe à Calyos, la fièvre acheteuse reprend

Valeo se distingue en tête du SBF 120 à Paris avec un gain de 3,58%, à 15,76 euros, même s'il s'est un peu tassé après avoir été jusqu'à progresser de 9,07%. Le titre est entouré après l'annonce de la signature d'un protocole d'accord avec Calyos, un pionnier des systèmes avancés de refroidissement par caloducs.

L'accord entre les deux sociétés vise à développer et à industrialiser des solutions de refroidissement de puces électroniques autonomes et hautement performantes pour les secteurs de la mobilité et de l'informatique, répondant aux exigences thermiques critiques de l'électrification et de l'intelligence artificielle.



Calyos apportera son expérience dans la technologie des boucles fluides diphasiques et Valeo son ingénierie de pointe en systèmes thermiques et sa capacité industrielle mondiale. Les deux partenaires pourront ainsi lancer une nouvelle génération de systèmes passifs diphasiques, des solutions plus efficaces permettant de gérer des flux thermiques élevés, tout en étant plus compacts, faciles à intégrer, sans entretien et d'une grande fiabilité.



Deux objectifs pour Valeo et Calyos



D'une part, l'association des deux sociétés va apporter des bénéfices concrets pour l'électronique de puissance avec un refroidissement autonome pour l'électronique des chargeurs embarqués, des onduleurs et des systèmes électroniques intégrés. La solution offre un système de refroidissement "plug-and-play" compact et indépendant. Pour les composants situés à l'arrière du véhicule, elle permet des économies d'énergie et une simplification majeure de l'architecture du système thermique globale du véhicule. Pour les véhicules définis par logiciel, elle offrira une dissipation thermique optimale, autonome, compacte et fiable pour les processeurs à haute vitesse.



D'autre part, l'objectif est de "révolutionner l'efficacité des centres de données et l'évolutivité de l'IA. Valeo souhaite mettre à profit ses décennies d'expertise en gestion thermique automobile au service des centres de données, en proposant un écosystème de refroidissement complet et évolutif. La collaboration cible aussi sur le marché des centres de données en pleine expansion. L'accélération de l'IA entraîne une hausse de la puissance des centres de données et de la demande de refroidissement des processeurs. Cela crée un besoin urgent d'une meilleure efficacité thermique afin de réduire la consommation énergétique mondiale (optimisation de l'indicateur d'efficacité énergétique ou PUE).



AlphaValue toujours pas convaincu



De son côté, AlphaValue confirme son opinion sur Valeo et maintient sa recommandation à vendre, avec une cible de cours de 11,30 euros. Les analystes estiment que l'enthousiasme suscité par ces annonces constitue une réaction excessive du marché, alors que le titre a progressé d'environ 40% au cours du dernier mois.



AV pense évidemment que l'équipementier automobile dispose de compétences potentiellement transférables à ces nouveaux marchés (data centers...), mais l'absence de validation par de grands clients ainsi que le manque de communication financière spécifique limitent la visibilité.



Les analystes estiment qu'à ce stade "rien ne démontre clairement comment l'exposition aux centres de données pourrait être monétisée". Pour eux, la revalorisation récente du titre repose davantage sur une dynamique narrative que sur une amélioration des fondamentaux. D'autant que Valeo, comme l'ensemble de ses concurrents, fait face à des défis structurels importants.