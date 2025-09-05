Valeo annonce avoir signé avec Momenta, entreprise chinoise de premier plan dans le domaine de la conduite autonome, un accord de partenariat stratégique visant à établir une collaboration globale, à long terme et à l'échelle mondiale.
Les deux groupes ont ainsi pour projet de développer conjointement des produits, des systèmes et des solutions avancés de conduite assistée intelligente et de conduite autonome de niveau moyen à élevé, en Chine et à l'étranger.
Valeo et Momenta combineront leurs forces dans les domaines des plateformes informatiques, des technologies de capteurs et des logiciels. Ensemble, ils fourniront à leurs clients un soutien tout au long du cycle de vie, de l'exploration conjointe du marché jusqu'à l'intégration des systèmes et les mises à jour logicielles continues.
Les partenaires exploreront aussi des modèles de coopération plus larges pour aider les constructeurs automobiles à accélérer la transition entre le développement et le déploiement en série. Ils sont déjà en discussion avec plusieurs constructeurs au sujet d'éventuelles collaborations futures.
Dans ce contexte, Valeo a été sélectionné par quatre constructeurs en Chine. L'équipementier français et Momenta sont également en discussion avec plusieurs constructeurs afin d'étudier de futures opportunités de collaboration.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2024 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,5%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,8%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,5%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,2%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,5% du CA.
La répartition géographique du CA première monte est la suivante : Europe et Afrique (47,9%), Amérique du Nord (19,2%), Asie hors Chine (16,2%), Chine (14,8%) et Amérique du Sud (1,9%).