Valeo a officiellement inauguré vendredi une usine flambant neuve située au nord-ouest de Shanghai, une installation que l'équipementier automobile français entend dédier aux technologies liées à la nouvelle génération de véhicules définis par logiciel (SDV).
Situés dans le parc industriel de Waigang, dans le district de Jiading, ces locaux doivent permettre au groupe de renforcer ses capacités de production locales et consolider sa position de leader dans le domaine des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), aussi bien sur le marché chinois qu'à l'échelle mondiale.
S'étendant sur une superficie de près de 30.000 m2, il doit être principalement dédié à la R&D et à la production de différents types de capteurs ADAS, notamment la technologie LiDAR, qui joue un rôle clé dans la conduite autonome de niveau 3 et au-delà, ainsi que de calculateurs tels que les contrôleurs de domaine et contrôleurs de zone.
Valeo, qui possède trois sites de R&D et de production à Shenzhen, Guangzhou et Shanghai, ainsi qu'un centre de R&D à Wuhan, explique accorder une importance stratégique au marché automobile chinois, qu'il considère comme véritable moteur mondial de l'innovation.
'Shanghai est à la pointe des tendances internationales dans les domaines du véhicule défini par logiciel, de l'ADAS et de l'électrification', a déclaré Christophe Périllat, son directeur général.
Au total, Valeo emploie plus de 18.000 personnes en Chine, dont 4500 ingénieurs dédiés à l'innovation technologique.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2024 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,5%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,8%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,5%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,2%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,5% du CA.
La répartition géographique du CA première monte est la suivante : Europe et Afrique (47,9%), Amérique du Nord (19,2%), Asie hors Chine (16,2%), Chine (14,8%) et Amérique du Sud (1,9%).