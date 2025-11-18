Valeo a annoncé mardi qu'il allait rembourser de manière anticipée 600 millions d'euros d'obligations qui avaient été mises sur le marché en 2016 dans le cadre de son programme démission de titres 'Euro Medium Term Note'.
L'équipementier précise que ces obligations, qui portent un coupon de 1,625% et qui devaient arriver à échéance en mars 2026, seront remboursées en date du 18 décembre.
Au 30 juin dernier, le groupe affichait un endettement financier net de près de 4,2 milliards d'euros, à comparer avec 3,8 milliards à la fin 2024.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2024 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,5%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,8%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,5%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,2%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,5% du CA.
La répartition géographique du CA première monte est la suivante : Europe et Afrique (47,9%), Amérique du Nord (19,2%), Asie hors Chine (16,2%), Chine (14,8%) et Amérique du Sud (1,9%).
