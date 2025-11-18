Valeo a annoncé mardi qu'il allait rembourser de manière anticipée 600 millions d'euros d'obligations qui avaient été mises sur le marché en 2016 dans le cadre de son programme démission de titres 'Euro Medium Term Note'.

L'équipementier précise que ces obligations, qui portent un coupon de 1,625% et qui devaient arriver à échéance en mars 2026, seront remboursées en date du 18 décembre.

Au 30 juin dernier, le groupe affichait un endettement financier net de près de 4,2 milliards d'euros, à comparer avec 3,8 milliards à la fin 2024.